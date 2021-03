Advertising

fanpage : Lockdown totale La richiesta del Comitato tecnico scientifico al Governo Draghi. - ZZiliani : Mentre infuriano i casi #LazioTorino e #tamponi Lazio, ricordo che la #Juventus (oltre alla Lazio) alla ripresa del… - thewaterflea : RT @iSam1190: Quelli che vogliono il Lockdown totale sono gli stessi che indossano la mascherina in auto da soli. Devo aggiungere altro? #b… - atimo13 : RT @guyfawkes2_0: Arriveranno al lockdown totale (mascherato da zona rosso scuro) fin quando continuerete a credere a tv e politici vari lo… - BettySartore85 : RT @Gazzettino: Lockdown totale, il Cts insiste. Ma il governo: avanti con il sistema delle zone nelle Regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown totale

iLMeteo.it

... uno dei pochi luoghi al mondo ad aver finora schivato il Covid - 19, entrerà indopo l'... Santa ha ora annunciato una chiusuradi due settimane per la Nuova Caledonia a partire da ......34% (sceso dalle 163.124 unità di febbraio 2020 alle 142.998 del 2021), Suzuki raggiunge il 3,47 % di quota di mercato su base mensile (escluso l'anomalo mese di Marzo 2020, in quasi):...Molte regioni, soprattutto del nord del Paese sono in difficoltà a causa della variante inglese e torna a rialzare la testa una parte del Comitato Tecnico Scientifico che spinge per un ...Non vi sono certezze ma un obiettivo, superare il mese di marzo in attesa di una più massiccia distribuzione dei vaccini anti covid, annunciata per aprile. Nel frattempo in tutta Italia, e in particol ...