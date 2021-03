LIVE Short track, Mondiali 2021 in DIRETTA: Pietro Sighel è bronzo nei 1000m, Fontana terza nella classifica overall! (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:19 PARTE Sighel, CHE PROVA L’ALLUNGO! 16:18 Sebastian Lepape si aggiudica il primo sprint, 5 punti per lui. 16:17 Partita anche la Superfinal maschile, Sighel ci prova! 16:15 Per quanto riguarda la classifica generale Suzanne Schulting vince con un margine pazzesco (136 punti), argento per Courtney Sarault (58 punti) e bronzo per una fantastica Arianna Fontana (37 punti)! 16:13 Squalificata Xandra Velzeboer, oro per Suzanne Schulting, argento per Courtney Sarault e bronzo per Selma Poutsma. 16:12 La giuria sta rigaurdando con attenzione la gara. 16:10 Cadono Prosvironova e Velzeboer, neanche a dirlo vince Suzanne Schulting. Aspettiamo l’ufficialità per capirne di più. 16:09 Il secondo sprint va a Kristen ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:19 PARTE, CHE PROVA L’ALLUNGO! 16:18 Sebastian Lepape si aggiudica il primo sprint, 5 punti per lui. 16:17 Partita anche la Superfinal maschile,ci prova! 16:15 Per quanto riguarda lagenerale Suzanne Schulting vince con un margine pazzesco (136 punti), argento per Courtney Sarault (58 punti) eper una fantastica Arianna(37 punti)! 16:13 Squalificata Xandra Velzeboer, oro per Suzanne Schulting, argento per Courtney Sarault eper Selma Poutsma. 16:12 La giuria sta rigaurdando con attenzione la gara. 16:10 Cadono Prosvironova e Velzeboer, neanche a dirlo vince Suzanne Schulting. Aspettiamo l’ufficialità per capirne di più. 16:09 Il secondo sprint va a Kristen ...

