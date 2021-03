LIVE Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: Siebenhofer precede Lara Gut, ora la top10 (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Michelle Gisin, 11a dopo la prima manche, parte e si trova subito indietro di 25 centesimi. Nel tratto centrale perde un altro decimo, quindi rimonta parecchio nel muro. Battaglia sul filo di lana che perde, dato che crolla in seconda posizione a 34 centesimi. 13.00 La norvegese Ragnhild Mowinckel lascia subito il centesimo di vantaggio su Siebenhofer e non riesce a risalire la china. Chiude terza a 62 centesimi, alle spalle anche di Lara Gut. 12.58 Ramona Siebenhofer, 13a dopo la prima manche, parte con un decimo su Lara Gut, ma va a 55 a metà gara. Continua a spingere e chiude in vetta con 35 centesimi su Lara Gut. 12.57 Lara Gut-Behrami parte e guadagna 8 centesimi in vetta. Ci sta mettendo grande ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Michelle Gisin, 11a dopo la prima manche, parte e si trova subito indietro di 25 centesimi. Nel tratto centrale perde un altro decimo, quindi rimonta parecchio nel muro. Battaglia sul filo di lana che perde, dato che crolla in seconda posizione a 34 centesimi. 13.00 La norvegese Ragnhild Mowinckel lascia subito il centesimo di vantaggio sue non riesce a risalire la china. Chiude terza a 62 centesimi, alle spalle anche diGut. 12.58 Ramona, 13a dopo la prima manche, parte con un decimo suGut, ma va a 55 a metà gara. Continua a spingere e chiude in vetta con 35 centesimi suGut. 12.57Gut-Behrami parte e guadagna 8 centesimi in vetta. Ci sta mettendo grande ...

