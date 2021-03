Live Roma-Genoa 1-0 | Mancini trova il gol di testa!

(Di domenica 7 marzo 2021) 30' - Calcio di punizione per il. Fallo di Diawara su Badelj27' - Pellegrini ruba palla a Strootman, il capitano serve Pedro che parte in posizione centrale. L'ex Barcellona...

Advertising

Link4Universe : La città di #Roma di notte, vista dallo spazio! Foto scattata da Samantha Cristoforetti durante la sua missione 'Fu… - corgiallorosso : LIVE Roma-Genoa 1-0 (24' Mancini) – 32' El Shaarawy a giro palla sul fondo - forzaroma : 27' - PEDRO!!! ROMA VICINA AL RADDOPPIO!! Grande accelerazione sulla corsia centrale dello spagnolo, che arriva al… - sportli26181512 : LIVE Roma-Genoa 0-0: grande giocata di Destro, Pau Lopez para senza problemi: LIVE Roma-Genoa 0-0: grande giocata d… - corgiallorosso : LIVE Roma-Genoa 1-0 (24' Mancini) – 27' Marchetti salva su Pedro -

Ultime Notizie dalla rete : Live Roma

23' - Pellegrini pericoloso da corner: il suo cross dalla sinistra, costringe Marchetti ad uscire e a concedere il bis dall'altra bandierina 20' - Zappacosta molto attivo sulla fascia sinistra: l'ex ...- GENOA 1 - 024' Mancini(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Cristante; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; B. Mayoral. All. Fonseca ...Alle 12:30 parte all’Olimpico il match della 26esima di serie A, dove la Roma (che dovrà fare a meno di un difensore importante come Veretout per un problema al flessore della coscia destra) ospiterà ...Reduce dalla bella vittoria nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, la Roma di Paulo Fonseca cerca continuità ospitando il casa il Genoa di Ballardini, che ha pareggiato il derby contro la Sa ...