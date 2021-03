LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: Sam Bennett vince in volata (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 E vince SAM Bennett! L’IRLANDESE TRIONFA NELLA prima tappa DELLA Parigi-Nizza! 16.59 Parte la volata! 16.58 ATTENZIONE, CADUTA! Coinvolti una decina di corridori! 16.58 ULTIMO CHILOMETRO 16.57 Si formano i vari treni per lanciare i velocisti. Arkea-Samsic, Total Direct Energie e Deceuninck-Quick Step le squadre più propositive. 16.55 -3 chilometri all’arrivo. 16.54 La giornata di oggi si concluderà sicuramente in volata. Tra gli italiani occhi puntati su Giacomo Nizzolo. 16.51 La Trek-Segafredo di Mads Pedersen si mette avanti a fare il ritmo. 16.50 Intanto alcuni corridori si staccano dal plotone. Ricordiamo che gli ultimi 500 metri della tappa saranno ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.59 ESAM! L’IRLANDESE TRIONFA NELLADELLA! 16.59 Parte la! 16.58 ATTENZIONE, CADUTA! Coinvolti una decina di corridori! 16.58 ULTIMO CHILOMETRO 16.57 Si formano i vari treni per lanciare i velocisti. Arkea-Samsic, Total Direct Energie e Deceuninck-Quick Step le squadre più propositive. 16.55 -3 chilometri all’arrivo. 16.54 La giornata di oggi si concluderà sicuramente in. Tra gli italiani occhi puntati su Giacomo Nizzolo. 16.51 La Trek-Segafredo di Mads Pedersen si mette avanti a fare il ritmo. 16.50 Intanto alcuni corridori si staccano dal plotone. Ricordiamo che gli ultimi 500 metri dellasaranno ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: prova a muoversi Philippe Gilbert! - #Parigi-Nizza #prima #tappa… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: rimane poco più di un minuto a Doubey - #Parigi-Nizza #prima #tappa… - sportface2016 : #Ciclismo, #ParisNice al via: segui il LIVE della 1^ tappa - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: attacco in solitaria di Doubey. Il gruppo a 1’30” - #Parigi-Nizza… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: partiti! Gruppo compatto - #Parigi-Nizza #prima #tappa #DIRETTA: -