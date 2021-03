LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Vinales in vetta, Morbidelli 2°. Valentino Rossi 13° a lavoro sulla M1 (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54: In casa Ducati sono state tante le novità che si sono notate: nuova carena con convogliatore flusso posizionato nella parte bassa, di fronte alla gomma anteriore. In pratica è un terzo profilo aerodinamico, dopo le ali sul cupolino e quelle sulle fiancate. Un accorgimento che ha già fatto storcere il naso a qualcuno. 14.50: Momento di stasi nei Test a Losail. Le squadre sono a lavoro per raccogliere i dati e sfruttare il tempo a disposizione per dare seguito allo sviluppo delle moto. 14.46: Migliora il proprio tempo Danilo Petrucci che è 14° con la KTM del Team Tech3 a 1?549 dal vertice, immediatamente alle spalle di Valentino Rossi. 14.43: lavoro simile agli ufficiali per Valentino ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54: In casa Ducati sono state tante le novità che si sono notate: nuova carena con convogliatore flusso posizionato nella parte bassa, di fronte alla gomma anteriore. In pratica è un terzo profilo aerodinamico, dopo le ali sul cupolino e quelle sulle fiancate. Un accorgimento che ha già fatto storcere il naso a qualcuno. 14.50: Momento di stasi nei. Le squadre sono aper raccogliere i dati e sfruttare il tempo a disposizione per dare seguito allo sviluppo delle moto. 14.46: Migliora il proprio tempo Danilo Petrucci che è 14° con la KTM del Team Tech3 a 1?549 dal vertice, immediatamente alle spalle di. 14.43:simile agli ufficiali per...

