LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Aleix Espargarò torna in vetta su Miller, Morbidelli e Rins, Valentino Rossi 21° 17.15 Joan Mir stampa subito il terzo crono in 1:54.515 e si mette a 363 millesimi da Aleix Espargarò. Intanto guardiamo un po' più da vicino la sua Suzuki… Behind the scenes during the #QatarTest @MotoGP @Rins42 @JoanMirOfficial #SUZUKing #Suzuk1 pic.twitter.com/kbQhB1oupU — Team Suzuki Ecstar (@suzukiMotoGP) March 7, 2021 17.12 Vediamo in azione Stefan Bradl con la sua Honda del team Repsol, quella che tornerà nelle mani di Marc Marquez. No stopping @stefanbradl at the #QatarTest, in the zone and gathering great data.@MotoGP pic.twitter.com/ra1GkcuesE — Repsol Honda Team (@HRC MotoGP) March 7, 2021

