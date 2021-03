Incidente sul lavoro a Ferrara, morto un operaio di 59 anni (Di domenica 7 marzo 2021) Incidente sul lavoro a Ferrara. Un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto da un balcone. Indagini in corso. Ferrara – Incidente sul lavoro a Ferrara nella giornata di domenica 7 marzo 2021. Un operaio di 59 anni, residente a Finale Emilia (Modena), è morto dopo essere caduto dal balcone di un appartamento. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. E’ stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo. L’ipotesi più probabile sembra essere quella di un tragico Incidente. L’Incidente L’Incidente è avvenuto nel primo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021)sul. Undi 59dopo essere caduto da un balcone. Indagini in corso.sulnella giornata di domenica 7 marzo 2021. Undi 59, residente a Finale Emilia (Modena), èdopo essere caduto dal balcone di un appartamento. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. E’ stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo. L’ipotesi più probabile sembra essere quella di un tragico. L’L’è avvenuto nel primo ...

