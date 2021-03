Imolese-Triestina, le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Romeo Galli, va in scena Imolese-Triestina, delicata sfida fra due squadre in posizioni di classifica opposte ma in simili condizioni di crisi ed alla ricerca dei 3 punti che mancano ad entrambe da 3 giornate. Il fischio d’inizio al lunch-match della 29esima giornata del Girone B di Serie C è fissato alle ore 12:30. Il momento dell’Imolese Dopo un discreto avvio di campionato gli emiliani sono andati incontro ad un lungo periodo senza vittorie costato la panchina a mister Cevoli. L’arrivo di Catalano, dopo 2 partite di assestamento, sembrava aver dato i suoi frutti: 13 punti in 6 gare, frutto di 4 vittorie 1 pareggio (contro la capolista Padova) e 1 sola sconfitta. Da 3 partite a questa parte, però, qualcosa a Imola sembra essersi nuovamente rotto: 3 sconfitte, 10 gol subiti e 2 segnati nelle ultime 3 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Romeo Galli, va in scena, delicata sfida fra due squadre in posizioni di classifica opposte ma in simili condizioni di crisi ed alla ricerca dei 3 punti che mancano ad entrambe da 3 giornate. Il fischio d’inizio al lunch-match della 29esima giornata del Girone B di Serie C è fissato alle ore 12:30. Il momento dell’Dopo un discreto avvio di campionato gli emiliani sono andati incontro ad un lungo periodo senza vittorie costato la panchina a mister Cevoli. L’arrivo di Catalano, dopo 2 partite di assestamento, sembrava aver dato i suoi frutti: 13 punti in 6 gare, frutto di 4 vittorie 1 pareggio (contro la capolista Padova) e 1 sola sconfitta. Da 3 partite a questa parte, però, qualcosa a Imola sembra essersi nuovamente rotto: 3 sconfitte, 10 gol subiti e 2 segnati nelle3 ...

