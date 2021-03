Crotone 100° gol in Serie A: Simy fa la storia del club (Di domenica 7 marzo 2021) Simy fa la storia del Crotone in Serie A: con la doppietta al Torino consente al club calabrese di toccare quota 100 gol nel massimo campionato Il Crotone si gioca le sue chance salvezza nello scontro diretto contro il Torino: il nuovo tecnico Cosmi si affida al totem dei calabresi, Simy. Il centravanti nigeriano ha messo a segno una doppietta contro il Torino che consente al Crotone di toccare il prestigioso traguardo dei 100 gol in Serie A. Simy sale a quota 10 in questo campionato e 25 nella sua carriera, un quarto di quelli del Crotone. 100 – Grazie alla seconda rete di Simy, il Crotone ha realizzato il suo 100º gol in Serie A. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021)fa ladelinA: con la doppietta al Torino consente alcalabrese di toccare quota 100 gol nel massimo campionato Ilsi gioca le sue chance salvezza nello scontro diretto contro il Torino: il nuovo tecnico Cosmi si affida al totem dei calabresi,. Il centravanti nigeriano ha messo a segno una doppietta contro il Torino che consente aldi toccare il prestigioso traguardo dei 100 gol inA.sale a quota 10 in questo campionato e 25 nella sua carriera, un quarto di quelli del. 100 – Grazie alla seconda rete di, ilha realizzato il suo 100º gol inA. ...

Advertising

SEMPREFMILAN : RT @OptaPaolo: 100 - Grazie alla seconda rete di Simy, il Crotone ha realizzato il suo 100º gol in Serie A. Festival. #SerieATIM #CrotoneT… - OptaPaolo : 100 - Grazie alla seconda rete di Simy, il Crotone ha realizzato il suo 100º gol in Serie A. Festival. #SerieATIM #CrotoneTorino - GiovanniLanzi2 : #Crotone, #Parma e #Torino in B: mi gioco 100 euro. - NandoPiscopo1 : @DavidBasco86 @rikibona @pepito2402 E david ma te l'ho detto stamattina. Leao sta facendo piangere, rebic tolto rom… - crotoneok : ? Gli Amici del Libro di Crotone e i '100 libri a Primavera': ci sarà Ferruccio Mazzanti -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone 100° Crotone 100° gol in Serie A: Simy fa la storia del club Simy fa la storia del Crotone in Serie A: con la doppietta al Torino consente al club calabrese di toccare quota 100 gol nel massimo ...

Oreste Cosimo, il tenore crotonese dal Coro dell'Aurora ai teatri di tutto il mondo E poi cosa è successo? "A 17 anni, per puro caso, entrai nel coro dell'Aurora di Crotone e in quel ... Sentire la mia voce espandersi in teatro insieme a 100 altre era una sensazione meravigliosa, ma mi ...

Simy fa la storia delin Serie A: con la doppietta al Torino consente al club calabrese di toccare quotagol nel massimo ...E poi cosa è successo? "A 17 anni, per puro caso, entrai nel coro dell'Aurora die in quel ... Sentire la mia voce espandersi in teatro insieme aaltre era una sensazione meravigliosa, ma mi ...