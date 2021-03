(Di domenica 7 marzo 2021) I quotidiani sportivi ovviamente elogianoche ieri ha segnato il suo primo gol con l’Udinese e ha trascinato i friulani alla vittoria contro il Sassuolo (2-0 finale, prima rete dello spagnolo ex Napoli). Ecco cosa scrive di lui il Corriere dello sport: L’Udinese ha anche individualità importanti cui si è aggiunto negli ultimi tempi Fernando. Proprio così, perché l’iberico ieri ha dato un segnale limpido che c’èper il, il gol (il suo primo stagionale) con cui ha sbloccato la gara è un capolavoro, un misto di astuzia e di classe. Il tutto condito, si badi bene, con un costante lavoro a favore del collettivo, ha difeso palla, ha inseguito l’avversario e nella ripresa l’abbiamo visto pure in difesa. Anche la Gazzetta ne scrive bene. Trova ilche si aspettava: ...

Advertising

napolista : Corsport: Llorente ha dimostrato che c’è tempo per il pensionamento Gli elogi per il gol e la prestazione contro i… - CorSport : #UdineseSassuolo 2-0, #Llorente e #Pereyra piegano #DeZerbi ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Llorente

Udinese Blog

Il prossimo tampone di Osimhen potrebbe decidere il destino di, che avverte - con l'interesse dell'Athletic Bilbao - aria di casa: la Juventus e l'Udinese osservano con discrezione, ...Mercato Napoli, cosa può succedere? 'Malcuit può andare al Parma, ma non basterebbe la sua cessione a convincere De Laurentiis; nè quella di. Però se si muovesse Ghoulam, e al momento non ci ...Llorente, elogi per il gol contro il Sassuolo (l'Udinese ha vinto 2-0). Gazzetta: “il gol è solo un aspetto della sua partita a tutto campo” ..."Gli acquisti di gennaio faticano ad emergere". Questo uno dei titoli tra le pagine del Corriere dello Sport, che analizza il rendimento di alcuni giocatori che nel mercato ...