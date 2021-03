Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora i ricoveri. 33 decessi in 24 ore (Di domenica 7 marzo 2021) Il bollettino del 7 marzo Sono 4.397 i nuovi positivi al Coronavirus tracciati nelle ultime 24 ore in Lombardia, su un totale di 42.591 tamponi. Ieri, 6 marzo, il bollettino regionale ne aveva segnalati 5.658 su 58.505 test. Le vittime segnalate in un solo giorno sono 33, per un bilancio totale di 28.738 decessi dall’inizio del monitoraggio. Ieri, i morti con diagnosi da Covid-19 sul territorio erano stati 67, due giorni fa 61. I ricoveri e i guariti I posti letto occupati nei reparti non intensivi sono 5.058 (ieri 4.934, +124), mentre in rianimazione si trovano ricoverate 575 persone (ieri 565, +10) – di cui 18 nuovi ingressi. I guariti sono in tutto 523.031, mentre gli attualmente positivi oltre 82 mila. Tamponi e tasso di positività Il tasso di positività passa dal 9.6% di ieri al 10,3% di oggi. ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Il bollettino del 7 marzo Sono 4.397 i nuovi positivi altracciati nelle ultime 24 ore in, su un totale di 42.591 tamponi. Ieri, 6 marzo, il bollettino regionale ne aveva segnalati 5.658 su 58.505 test. Le vittime segnalate in un solo giorno sono 33, per un bilancio totale di 28.738dall’inizio del monitoraggio. Ieri, i morti con diagnosi da Covid-19 sul territorio erano stati 67, due giorni fa 61. Ie i guariti I posti letto occupati nei reparti non intensivi sono 5.058 (ieri 4.934, +124), mentre in rianimazione si trovano ricoverate 575 persone (ieri 565, +10) – di cui 18 nuovi ingressi. I guariti sono in tutto 523.031, mentre gli attualmente positivi oltre 82 mila. Tamponi e tasso di positività Il tasso di positività passa dal 9.6% di ieri al 10,3% di oggi. ...

Advertising

Corriere : ?????? Il bollettino della Lombardia: 4.397 nuovi casi e 33 decessi. A Milano e provincia +1.096 e a Brescia +1.228-… - MediasetTgcom24 : Mantova, docente non indossa la mascherina in classe: 'L'obbligo è paragonabile alle leggi razziali del Fascismo'… - RegLombardia : #LNews A fronte di 57.154 tamponi effettuati, sono 5.210 i nuovi positivi (9,1%). I guariti/dimessi sono 1.415 ????… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 6 marzo in Lombardia: 5.658 i nuovi casi, 67 morti. Tasso di positività al… - infoitinterno : Coronavirus, in Lombardia oggi oltre 4300 nuovi casi -