Cashback, scalare la classifica senza uscire: nuova assurda furbata (Di domenica 7 marzo 2021) Cashback, nuovo clamoroso escamotage: ecco come tantissimi furbetti scalano la classifica senza uscire di casa. scalare la classifica direttamente dal divano, comodamente, senza né uscire da casa né impegnarsi in alcun modo concreto. E' questa l'ultimissima frontiera dei famosi furbetti, i quali – ormai da settimane – hanno trovato un nuovo e inedito modo per L'articolo proviene da Inews.it.

