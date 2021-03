Calciomercato Milan, tris di colpi da un club di Serie A: i nomi (Di domenica 7 marzo 2021) Calciomercato Milan I rossoneri valutano un tris di colpi da un altro club di Serie A per rinforzare difesa e centrocampo Quest’oggi, alle ore 15:00, il Milan sarà ospite dell’Hellas Verona per la gara valida per il ventiseiesimo turno di Serie A. La dirigenza rossonera, oltre che seguire il match, potrebbe aprire un discorso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 marzo 2021)I rossoneri valutano undida un altrodiA per rinforzare difesa e centrocampo Quest’oggi, alle ore 15:00, ilsarà ospite dell’Hellas Verona per la gara valida per il ventiseiesimo turno diA. La dirigenza rossonera, oltre che seguire il match, potrebbe aprire un discorso L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : Il #Milan e l’idea del riscatto: quei primi contatti | #calciomercato - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: il Milan punta Edouard: Odsonne Edouard è il nome nuovo per l'attacco del...… - sportli26181512 : Zaccheroni: 'Lukaku? Sposta gli equilibri, non mi stupirei se vincesse il pallone d'oro': L'ex allenatore di Inter,… - MilanLiveIT : Edouard è tra gli attaccanti che piacciono al Milan Ma il suo futuro potrebbe essere in Premier League ??… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, emergenza totale: verso il forfait anche #Tonali e #Hernandez, a Verona giocherà così -