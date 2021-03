Birmania: ancora migliaia in piazza contro la giunta militare (Di domenica 7 marzo 2021) Che ha preso il potere con un colpo di Stato e la polizia fa di nuovo uso di armi. Ma i manifestanti alzano il tiro: 'Siamo pronti a morire' Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 marzo 2021) Che ha preso il potere con un colpo di Stato e la polizia fa di nuovo uso di armi. Ma i manifestanti alzano il tiro: 'Siamo pronti a morire'

Ancora in migliaia in piazza in Myanmar contro la giunta militare Migliaia di manifestanti sono tornati a scendere oggi in piazza in diverse citt del Myanmar (ex Birmania) per protestare contro la giunta militare che ha preso il potere con un colpo di Stato. La polizia ha nuovamente fatto uso di armi da fuoco, secondo quanto affermato da fonti ...

Birmania: ancora migliaia in piazza contro giunta militare ANSA Nuova Europa Svizzera sospende aiuti al Myanmar La Svizzera ha sospeso gli aiuti allo sviluppo concessi al Myanmar, in seguito al colpo di Stato militare dello scorso 1° febbraio. La notizia è stata confermata dal Dipartimento federale degli affari ...

Ex Birmania, Tin Ni Ni Htet: 'Noi siamo disarmati, non possiamo difenderci. Quanti giovani dovranno ancora morire prima di un intervento armato a nostra difesa?

