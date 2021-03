Zona rossa, Camerota si blinda: tolleranza zero (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCamerota (Sa) – Il Comune di Camerota ha deciso di incrementare i sistemi di allerta alla luce della presenza di numerose varianti rilevate in tutta la regione Campania e dell’istituzione della Zona rossa. Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha convocato questa mattina una riunione operativa del Coc, alla quale hanno preso parte, oltre all’amministrazione comunale, la locale stazione dei carabinieri, il comando della polizia locale e il gruppo di protezione civile comunale. A distanza di un anno il sindaco ha dato di nuovo mandato di blindare Camerota e di istituire i controlli presso i varchi di accesso al Comune. Protezione civile, vigili e carabinieri presenzieranno lungo la strada del Mingardo (ingresso Marina di Camerota), all’ingresso ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Il Comune diha deciso di incrementare i sistemi di allerta alla luce della presenza di numerose varianti rilevate in tutta la regione Campania e dell’istituzione della. Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha convocato questa mattina una riunione operativa del Coc, alla quale hanno preso parte, oltre all’amministrazione comunale, la locale stazione dei carabinieri, il comando della polizia locale e il gruppo di protezione civile comunale. A distanza di un anno il sindaco ha dato di nuovo mandato diree di istituire i controlli presso i varchi di accesso al Comune. Protezione civile, vigili e carabinieri presenzieranno lungo la strada del Mingardo (ingresso Marina di), all’ingresso ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - FontanaPres : ?? La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia ro… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - gillafigus : RT @Angelo47394556: Lunedì Campania zona rossa, prima che chiudono barbieri e parrucchieri ho pensato che fosse meglio una sfoltatina per l… - xnemxia : da domani quindi non posso più vedere il mio ragazzo causa zona rossa. un po’ fa ridere perché domani finiva la mia… -