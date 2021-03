Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 marzo 2021)DEL 6 MARZOORE 8.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINICPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SI SEGNALA PERO LA PRESENZA DI UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST CHE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO CON L’A24 E LA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA SALARIA A CAUSA DI TALE INCIDENTE ABBIAMO ANCHE RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CON RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE DEL CENTRO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO AGLI UTENTI CHE A CAUSA DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLE LINEA METROPOLITANA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO, TALE LINEA TERMINERA IL SERVIZIO CON LE ULTIME CORSE ALLE 20.30 DA PANTANO E ALLE 21.00 DA SAN GIOVANNI PER ...