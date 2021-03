Verde | “Benevento grande squadra | è un gol che porterò sempre nel cuore”

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Spezia – Con il suo gol ha evitato la sconfitta allo Spezia dando l’opportunità alladi Italiano di coltivare speranze di rimonta nel finale. Danieleesprime soddisfazione ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida col, in special modo per l’atteggiamento messo in campo dalla: “E’ un gol chepernel, in una partita del genere vale tanto, oggi non potevamo perdere. Questi scontri diretti vanno affrontati con testa, orgoglio e. Sono veramente contento per me e i miei compagni, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela. Non era semplice perché abbiamo incontrato una grandissima, ci prendiamo questo punto e guardiamo con fiducia ...

Termina in parità, 1 - 1, l'anticipo della 26ª giornata di Serie A tra Spezia edisputato allo stadio Picco della città ligure. Al vantaggio degli ospiti con Gaich al 24' replicaal 71'. In classifica le due squadre restano appaiate al 14° posto con 26 punti. ...Finisce 1 - 1, con un gol per tempo. Un pari che mantiene Spezia esempre nei bassifondi della classifica, ma ancora in zona di relativa sicurezza. La ... poi tocca aal termine di un'...Daniele Verde esprime soddisfazione ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida col Benevento, in special modo per l’atteggiamento messo in campo dalla squadra: “E’ un gol che porterò per sempre ...Il Benevento di Pippo Inzaghi sfiora una grande vittoria esterna in casa dello Spezia, ma alla fine deve accontentarsi di un pareggio. Al primo gol in giallorosso del "Tanque" Gaich, arrivato al 24' ...