Vaccinazioni, ricoveri e terapie intensive: Centro - Sud batte Nord. Lazio, Campania e Puglia le più efficienti (Di sabato 6 marzo 2021) Fra gli enormi effetti negativi della , ne sta spuntando con forza uno imprevedibile: alcuni sistemi sanitari del stanno rispondendo meglio del previsto alla terribile sfida del Sars Cov - 2. Anzi, a ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) Fra gli enormi effetti negativi della , ne sta spuntando con forza uno imprevedibile: alcuni sistemi sanitari del stanno rispondendo meglio del previsto alla terribile sfida del Sars Cov - 2. Anzi, a ...

ilovepisa : RT @uslnordovest: #BOLLETTINO #Coronavirus #5marzo ? NUOVI CASI: 333 ? GUARITI: 48.026 (+272) ? DECEDUTI: 6 ?? RICOVERI: 308 (38 in TI) ?? Q… - umbriaOn : #Covid, calano ancora gli #attuali #positivi. #Boom #vaccinazioni - uslnordovest : #BOLLETTINO #Coronavirus #5marzo ? NUOVI CASI: 333 ? GUARITI: 48.026 (+272) ? DECEDUTI: 6 ?? RICOVERI: 308 (38 in T… - ecomstation1 : @emmecola @AdrianaSpappa @claudiomontar @CristinaDragani dich. ufficiale del policlinico S.Matteo di oggi, 0 ricove… - melysenda : RT @giulianol: @DeFaveriPhoto @ottantuno08 Aggiungiamo il fatto che non si vedono i benefici delle vaccinazioni: ormai una quota non irrile… -