Tragedia a Benevento | si ribalta con il fuoristrada | perde la vita una giovane

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTragico incidente nel tardo pomeriggio in via Paolo VI, nei pressi di contrada San Vito. Per cause ancora da accertare, unsi èto ed unadonna di 22 anni ha perso la. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e il personale della polizia municipale. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, due sono state trasportate in ospedale in codice rosso. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.