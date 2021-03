Tommaso Zorzi, il vero motivo per cui ha litigato con Aurora Ramazzotti (Di sabato 6 marzo 2021) Tommaso Zorzi Aurora Ramazzoti litigio – Solonotizie24Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, amici fin da ragazzi e spesso anche protagonisti del gossip quando è stato ipotizzato un possibile flirt tra i due… ma il loro rapporto è sempre stato speciale, ma comunque un more diverso e quindi un’amicizia molto forte. Il vincitore del GF Vip in queste ore ha deciso di rompere il silenzio e parlare del vero perché lui e la figlia di Michelle Hunziker hanno litigato alcuni mesi fa. Non è la prima volta che Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti abbiano un piccolo litigio che li ha spinti a prendere strade differenti, anche se per brevi periodi. In passato sono stati entrambi gli ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021)Ramazzoti litigio – Solonotizie24, amici fin da ragazzi e spesso anche protagonisti del gossip quando è stato ipotizzato un possibile flirt tra i due… ma il loro rapporto è sempre stato speciale, ma comunque un more diverso e quindi un’amicizia molto forte. Il vincitore del GF Vip in queste ore ha deciso di rompere il silenzio e parlare delperché lui e la figlia di Michelle Hunziker hannoalcuni mesi fa. Non è la prima volta cheabbiano un piccolo litigio che li ha spinti a prendere strade differenti, anche se per brevi periodi. In passato sono stati entrambi gli ...

