The Last of Us Parte II ha un'incredibile cura per gli scenari e le immagini messe a confronto con la vera Seattle lo testimoniano (Di sabato 6 marzo 2021) The Last of Us Parte II, titolo sviluppato da Naughty Dog lo scorso anno, ha catturato l'amore dei fan non solo per la sua storia, ma anche per l'ambientazione e gli scenari creati minuziosamente dallo studio di sviluppo, che ci catapultano in una Seattle in rovina. Ora, l'account Twitter "softlyevermore" ha pubblicato diverse immagini della Seattle vera a confronto con quella post-apocalittica di The Last of Us Parte II ed i risultati lasciano davvero a bocca aperta: troviamo diverse zone della città reale che nel gioco sono praticamente identiche, soltanto ricoperte da erba, alberi, con la natura che si riprende i suoi spazi dopo che l'infezione da Cordyceps è dilagata.

