Tennis | Roland Garros con il pubblico a maggio? Castéra | “È nostra volontà”

(Di sabato 6 marzo 2021)negli stadi francesi della racchetta? Forse sì. Il nuovo gruppo dirigente della Federazione francese diha la ferma intenzione di confermare l’organizzazione delquest’anno nelle date previste inizialmente dal calendariotico internazionale (dal 17al 6 giugno) e cercando di “massimizzare il tetto” dipossibile negli impianti sportivi durante le contese diin uno dei tornei più importanti del circuito. La pandemia portata dal Covid-19 ancora persiste in tutto il mondo ma l’avvento dei vaccini, si spera, potrebbe stroncare via via i contagi portando alla tanto attesa “immunità di gregge“.: le parole del dirigente della Federazione ...

GARROS - Sospiro di sollievo per gli appassionati di: ilGarros si farà. Infatti, la Federazione francese ha annunciato le date di svolgimento del torneo, previsto dal ...... lo Slam fu spostato all'autunno 2020), il nuovo gruppo dirigente della Federazione francese diha confermato l'intenzione di organizzare ilGarros cercando di 'massimizzare il tetto' ...“Jannik nel 2020 ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Anche nel match perso contro Rafael Nadal al Roland Garros ha fatto capire di potersela giocare con i più forti in assoluto. Un consigli ...Home; Tennis News; Roland Garros; Lo sport europeo, in un periodo in cui le varianti del Covid stanno spaventando tutti, riceve una buona notizia: il Roland Garros si farà. La st ...