Tasso approvazione Biden: 60% approva il suo lavoro (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo il primo mese e mezzo alla Casa Bianca, il presidente Biden ottiene un alto Tasso di approvazione. Secondo un sondaggio Associated Press-Norc Center for Public Affairs Research, il 60% degli americani approva il suo lavoro. Il sondaggio mostra anche una alta approvazione per quanto riguarda la gestione della pandemia, con il 70% che afferma Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo il primo mese e mezzo alla Casa Bianca, il presidenteottiene un altodi. Secondo un sondaggio Associated Press-Norc Center for Public Affairs Research, il 60% degli americaniil suo. Il sondaggio mostra anche una altaper quanto riguarda la gestione della pandemia, con il 70% che afferma

Advertising

pedroelrey : In 15 giorni sono cresciuti di sei punti percentuali, passando dal 23 al 29% gli italiani che non approvano il lavo… - RobertHolzer : RT @annaguaita: ?? Un mese di presidenza, e il tasso di approvazione di Biden rimane buono, al 57% . Economia, disoccupazione e salute i tre… - gavinjones10 : @lorepregliasco Come si evince anche dal sondaggio del Corriere di oggi, in cui Speranza ha il tasso di approvazion… - annaguaita : ?? Un mese di presidenza, e il tasso di approvazione di Biden rimane buono, al 57% . Economia, disoccupazione e salu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tasso approvazione Perché l'Austria punta su Israele contro la pandemia ... e neanche quello interno: in gennaio il tasso di vaccinazione era analogo a quello dell'UE, circa ... ma " diversamente da Ungheria e Slovacchia " solo dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia europea ...

I disabili e l'accesso al lavoro - di Enrico Seta ...per aumentare il tasso di occupazione delle persone con disabilità e ridurre i divari nel tasso di ...proposto nel piano d'azione per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali per l'approvazione ...

L'inflazione Usa che fa molto male all'Europa la Repubblica Negli Usa gli hotel sono ripartiti, i posti di lavoro tornano a salire li Stati Uniti ripartono in febbraio, sull’onda di una campagna vaccinale entrata nel vivo. Sono 379mila i nuovi lavori prodotti negli Usa. Di questi, 355mila fanno parte del settore tempo libero e al ...

Cina, governo punta a una crescita del Pil sopra il 6% nel 2021 Milano, 5 mar. askanews) – Il premier della Cina Li Keqiang ha annunciato che la seconda economia mondiale punterà a una crescita di oltre il 6% per il 2021. Il governo di Pechino ha dato il via alla ...

... e neanche quello interno: in gennaio ildi vaccinazione era analogo a quello dell'UE, circa ... ma " diversamente da Ungheria e Slovacchia " solo dopo l'da parte dell'Agenzia europea ......per aumentare ildi occupazione delle persone con disabilità e ridurre i divari neldi ...proposto nel piano d'azione per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali per l'...li Stati Uniti ripartono in febbraio, sull’onda di una campagna vaccinale entrata nel vivo. Sono 379mila i nuovi lavori prodotti negli Usa. Di questi, 355mila fanno parte del settore tempo libero e al ...Milano, 5 mar. askanews) – Il premier della Cina Li Keqiang ha annunciato che la seconda economia mondiale punterà a una crescita di oltre il 6% per il 2021. Il governo di Pechino ha dato il via alla ...