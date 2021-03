Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI (Di sabato 6 marzo 2021) cosa vedere questo weekend in tv: la rubrica di TPI Con l’arrivo della nuova piattaforma Disney+ “STAR”, l’offerta televisiva si è ulteriormente ampliata, sino a diventare soverchiante. Sempre più spesso ci troviamo a cercare un titolo di gradimento per decine di minuti, a volte sbagliarlo, e ci roviniamo la serata. Compito di questa rubrica aiutarvi a selezionare il meglio, settimanalmente, e orizzontarsi in un panorama televisivo sempre più evoluto. Amazon Prime Video pubblica un film di livello eccellente: Galveston, di Mélanie Laurent, con Ben Foster e Elle Fanning. È un film molto duro, consigliato a chi ha una visione ampia di cinema e non ha paura di commuoversi. Ambientato in un Texas livido e post-industriale, ha tratti da Thriller, si colloca sulla fascia dei ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021)in tv: la rubrica di TPI Con l’arrivo della nuova piattaforma Disney+ “STAR”, l’offerta televisiva si è ulteriormente ampliata, sino a diventare soverchiante. Sempre più spesso ci troviamo a cercare un titolo di gradimento per decine di minuti, a volte sbagliarlo, e ci roviniamo la serata. Compito di questa rubrica aiutarvi a selezionare il meglio, settimanalmente, e orizzontarsi in un panorama televisivo sempre più evoluto. Amazon Prime Video pubblica undi livello eccellente: Galveston, di Mélanie Laurent, con Ben Foster e Elle Fanning. È unmolto duro,ato a chi ha una visione ampia di cinema e non ha paura di commuoversi. Ambientato in un Texas livido e post-industriale, ha tratti da Thriller, si colloca sulla fascia dei ...

