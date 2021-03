**Sanremo: Ferragni chiede voti a followers per Fedez, sul web monta la polemica** (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar.(Adnkronos) - Chiara Ferragni "scatena l'inferno", e su Instagram chiede aiuto ai suoi 23 milioni di followers per votare il marito Fedez, in gara a Sanremo con Francesca Michielin. Sul web monta la polemica: moltissimi utenti protestano a gran voce, facendo notare che nessuno degli altri concorrenti in gara può contare su un bacino così vasto di voti cui attingere. "CHiara Ferragni ha pubblicato letteralmente diciannove stories e tre post, di cui uno con Leone, in cui invita a votare Fedez. Ogni nostro tentativo di far salire qualcun altro sul podio sarà inutile", scrive un utente. "Devono vincere le canzoni migliori, non quelle che hanno più followers!", scrive qualcuno. "Ho buttato 50 centesimi. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar.(Adnkronos) - Chiara"scatena l'inferno", e su Instagramaiuto ai suoi 23 milioni diper votare il marito, in gara a Sanremo con Francesca Michielin. Sul webla polemica: moltissimi utenti protestano a gran voce, facendo notare che nessuno degli altri concorrenti in gara può contare su un bacino così vasto dicui attingere. "CHiaraha pubblicato letteralmente diciannove stories e tre post, di cui uno con Leone, in cui invita a votare. Ogni nostro tentativo di far salire qualcun altro sul podio sarà inutile", scrive un utente. "Devono vincere le canzoni migliori, non quelle che hanno più!", scrive qualcuno. "Ho buttato 50 centesimi. La ...

