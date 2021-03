Sanremo 2021: la scaletta della quinta (e ultima) serata (Di sabato 6 marzo 2021) La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo è, infine, arrivata. Amadeus e Fiorello, che insieme hanno dichiarato di aver concluso la propria esperienza come padroni dell’Ariston, torneranno sul palco un’ultima volta, per decretare il vincitore della settantunesima edizione. Al proprio fianco, dove avrebbe dovuto esserci Simona Ventura, ci sarà Giovanna Botteri, storica inviata di guerra della Rai. «Racconterò che le ferite vanno accarezzate, non dimenticate», ha promesso la Botteri, che a Sanremo, nel gran finale del Festival, non sarà sola. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo è, infine, arrivata. Amadeus e Fiorello, che insieme hanno dichiarato di aver concluso la propria esperienza come padroni dell’Ariston, torneranno sul palco un’ultima volta, per decretare il vincitore della settantunesima edizione. Al proprio fianco, dove avrebbe dovuto esserci Simona Ventura, ci sarà Giovanna Botteri, storica inviata di guerra della Rai. «Racconterò che le ferite vanno accarezzate, non dimenticate», ha promesso la Botteri, che a Sanremo, nel gran finale del Festival, non sarà sola.

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - MetaErmal : Grazie che onore!! - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - DavideRTramonta : RT @trash_italiano: #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - alessandra_ursi : @Dany86972080 In un paese bigotto e omifobico come l'Italia del 2021, nel contesto perbenista ed ipocrita di Sanrem… -