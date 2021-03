Sanremo 2021, la gara dei meme (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021 per i meme se lo aggiudica a furor di popolo del web Aiello con l’urlo di “sesso e ipubrofene” diventato icona in tempo reale sui social. Ma per i maratoneti del Festival sempre pronti a cogliere la sfumatura ironica dietro a ogni inciampo tecnico, aneddoto o espressione scenica, gli spunti per la gara parallela delle parodie non sono mancati ancor prima che la kermesse numero 71 prendesse il via. io che io che leggoguardo i memeSanremo su twitter#Sanremo2021 pic.twitter.com/zVNWmsFz1X — ash figlia di loredana (@nephiljms) March 5, 2021 Prima a salire sul podio della satira è stata l’Oriettona nazionale che fermata dalla polizia per violazione del coprifuoco alla vigilia del Festival ha dato il via alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021)per ise lo aggiudica a furor di popolo del web Aiello con l’urlo di “sesso e ipubrofene” diventato icona in tempo reale sui social. Ma per i maratoneti del Festival sempre pronti a cogliere la sfumatura ironica dietro a ogni inciampo tecnico, aneddoto o espressione scenica, gli spunti per laparallela delle parodie non sono mancati ancor prima che la kermesse numero 71 prendesse il via. io che io che leggoguardo isu twitter#pic.twitter.com/zVNWmsFz1X — ash figlia di loredana (@nephiljms) March 5,Prima a salire sul podio della satira è stata l’Oriettona nazionale che fermata dalla polizia per violazione del coprifuoco alla vigilia del Festival ha dato il via alla ...

