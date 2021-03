Pd, Boccia: 'Assemblea sovrana, non decidono 4 capicorrente' (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd, 'a decidere chi guiderà il partito sarà l'Assemblea, composta da mille persone elette, e non quattro capicorrente'. Lo ha affermato l'ex ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd, 'a decidere chi guiderà il partito sarà l', composta da mille persone elette, e non quattro'. Lo ha affermato l'ex ...

Advertising

Maurizi27930544 : RT @MediasetTgcom24: Pd, Boccia: 'Assemblea sovrana, non decidono 4 capicorrente' #Pd - loris30999 : RT @MediasetTgcom24: Pd, Boccia: 'Assemblea sovrana, non decidono 4 capicorrente' #Pd - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Pd, Boccia: 'Assemblea sovrana, non decidono 4 capicorrente' #Pd - MediasetTgcom24 : Pd, Boccia: 'Assemblea sovrana, non decidono 4 capicorrente' #Pd - paglialunga00 : RT @Axen0s: Orlando e Boccia: assemblea del M5S respinga dimissioni di Zingaretti. -