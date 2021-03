Occhi in camera e musica leggerissima. Sanremo trova la formula per il successo (di L. Varlese) (Di sabato 6 marzo 2021) A pensarci la ricetta era semplice: non fermare lo sguardo sulle poltrone vuote in platea, ma guardare dritto in camera e rivolgersi agli spettatori a casa. Non cercare a tutti i costi di fare il “Festival NEL Teatro Ariston”, ma pensare come fosse il “Festival DAL Teatro Ariston”. E poi puntare sulle canzoni. Tante, tutte in fila, andando lunghi (anzi lunghissimi), ma tornare alle origini, spogliando Sanremo di un po’ dei suoi lustrini e di tutte le polemiche, i gossip, le paillettes e le giostre che vi girano intorno, per restituirgli il senso per cui è nato: una gara canora. Ecco. Ad Amadeus e a tutta la squadra il merito di averlo capito in tempo. E di aver sterzato (già dalla terza serata, quella dei duetti) per andare in questa direzione. E infatti anche la quarta serata, nonostante la finale dei giovani (vinta da Gaudiano) e nonostante tutte le ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) A pensarci la ricetta era semplice: non fermare lo sguardo sulle poltrone vuote in platea, ma guardare dritto ine rivolgersi agli spettatori a casa. Non cercare a tutti i costi di fare il “Festival NEL Teatro Ariston”, ma pensare come fosse il “Festival DAL Teatro Ariston”. E poi puntare sulle canzoni. Tante, tutte in fila, andando lunghi (anzi lunghissimi), ma tornare alle origini, spogliandodi un po’ dei suoi lustrini e di tutte le polemiche, i gossip, le paillettes e le giostre che vi girano intorno, per restituirgli il senso per cui è nato: una gara canora. Ecco. Ad Amadeus e a tutta la squadra il merito di averlo capito in tempo. E di aver sterzato (già dalla terza serata, quella dei duetti) per andare in questa direzione. E infatti anche la quarta serata, nonostante la finale dei giovani (vinta da Gaudiano) e nonostante tutte le ...

hannistein : Ma non è vero che non dici niente perché guardi in camera mi guardi nelle palle degli occhi a fanale e mi menti perché Ermal - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Occhi in camera e musica leggerissima. Sanremo trova la formula per il successo (di L. Varlese) - HuffPostItalia : Occhi in camera e musica leggerissima. Sanremo trova la formula per il successo (di L. Varlese) - lindaeciao : RT @APatrignan: @MPenikas @lindaeciao @isadoralarosa @Fabrix_l3ill @primaopoitorna @m_spagna @PaolaTacconi @NapolitanoIda @Desmondo90 @Gio2… - ferrandomau : RT @APatrignan: @MPenikas @lindaeciao @isadoralarosa @Fabrix_l3ill @primaopoitorna @m_spagna @PaolaTacconi @NapolitanoIda @Desmondo90 @Gio2… -