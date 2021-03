Iran la legge per proteggere le vittime di violenza

amnestyitalia : #Iran Yasaman ha distribuito gioiosamente fiori su un treno, negli scompartimenti riservati alle sole donne, sfidan… - Francy_theSun : RT @amnestyitalia: #Iran Yasaman ha distribuito gioiosamente fiori su un treno, negli scompartimenti riservati alle sole donne, sfidando la… - cinziamartin1 : RT @amnestyitalia: #Iran Yasaman ha distribuito gioiosamente fiori su un treno, negli scompartimenti riservati alle sole donne, sfidando la… - FzVittoria : RT @amnestyitalia: #Iran Yasaman ha distribuito gioiosamente fiori su un treno, negli scompartimenti riservati alle sole donne, sfidando la… - MonicaBufagna : RT @amnestyitalia: #Iran Yasaman ha distribuito gioiosamente fiori su un treno, negli scompartimenti riservati alle sole donne, sfidando la… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran legge

... a dare priorità alla ragione e alla saggezza rinunciando al linguaggio della guerra'', si... Al - Sistani - Nato il 4 agosto 1930 a Mashhad, in, è leader della comunità sciita irachena e ...... sinel breve comunicato. Il Papa avrebbe ringraziato l'ayatollah al - Sistani " perché, ... L'ayatollah, 91enne, è nato in, che ha lasciato in gioventù per continuare i suoi studi coranici ...L’attenzione mediatica planetaria dovuta alla visita del Pontefice potrebbe essere un incentivo per le milizie sciite di ispirazione iraniana e per quelle dell’Isis per mettere a segno colpi important ...Roma, 5 mar. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante il punto stampa con il ministro dell’Europa e degli Affari esteri della Repubblica francese, Jean-Yves Le Drian (LaPresse) – “L’It ...