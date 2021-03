Il papa in Iraq sconfigge i potenti della terra (Di domenica 7 marzo 2021) Cosa sono la politica e la diplomazia? Eccole, nel segno di Abramo, e le porta un uomo testardo vestito di bianco. Cos’è il coraggio di cambiare il mondo? È quello di Bergoglio che in direzione ostinata e contraria, quando tutti lo sconsigliavano dall’andare in Iraq, ha sfidato i consigli più ipocriti, degli americani e dei venditori di morte occidentali. E lo ha detto anche nella biblica piana di Ur dove oltre a condannare il terrorismo in nome della religione si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 marzo 2021) Cosa sono la politica e la diplomazia? Eccole, nel segno di Abramo, e le porta un uomo testardo vestito di bianco. Cos’è il coraggio di cambiare il mondo? È quello di Bergoglio che in direzione ostinata e contraria, quando tutti lo sconsigliavano dall’andare in, ha sfidato i consigli più ipocriti, degli americani e dei venditori di morte occidentali. E lo ha detto anche nella biblica piana di Ur dove oltre a condannare il terrorismo in nomereligione si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Pontifex_it : Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana, noi, figli e figlie di Abramo ti chiediamo di accoglier… - vaticannews_it : #6marzo #PapaFrancesco e Al-Sistani. Il Papa ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’amicizia fra… - Agenzia_Ansa : Il Papa è arrivato a Baghdad. E' il primo Pontefice nella storia a visitare l'Iraq.'Questo è un viaggio emblematico… - yy01329 : Un altro viaggio “storico”: Il Papa è in Iraq per un viaggio che, come spesso avviene quando a spostarsi è un ponte… - mariarosariafil : RT @CiaoKarol: Papa Francesco in Iraq. Le dirette di oggi, domenica 7 marzo 2021. LIVE TV, dalle h. 06.20: Papa Francesco in Iraq. Le diret… -