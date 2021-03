Il Mef precisa. La governance del PNRR non è nelle mani di società di consulenza (Di sabato 6 marzo 2021) Questa mattina alcuni media hanno dato la notizia che il Governo ed il Mef avrebbero dato un mandato a McKinsey per la governance PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). In poche ore si infiamma la classica polemica fatta di dichiarazioni e commenti al vetriolo fatti su notizie ancora incomplete e da verificare. Era chiaro che era una polpetta avvelenata messa in giro da qualcuno ma l’ansia del tweet e del post su facebook accompagnano la vita politica italiana. E non si è fatta attendere la replica del Ministero guidato dall’ex direttore generale di Banca d’Italia Daniele Franco. Questo il comunicato del Mef: La governance del PNRR è in capo al Mef e alle Amministrazioni competentiDa società di servizi solo supporto tecnico-operativo e uno studio di benchmark Comunicato Stampa N° 44 del ... Leggi su formiche (Di sabato 6 marzo 2021) Questa mattina alcuni media hanno dato la notizia che il Governo ed il Mef avrebbero dato un mandato a McKinsey per la(Piano nazionale di ripresa e resilienza). In poche ore si infiamma la classica polemica fatta di dichiarazioni e commenti al vetriolo fatti su notizie ancora incomplete e da verificare. Era chiaro che era una polpetta avvelenata messa in giro da qualcuno ma l’ansia del tweet e del post su facebook accompagnano la vita politica italiana. E non si è fatta attendere la replica del Ministero guidato dall’ex direttore generale di Banca d’Italia Daniele Franco. Questo il comunicato del Mef: Ladelè in capo al Mef e alle Amministrazioni competentiDadi servizi solo supporto tecnico-operativo e uno studio di benchmark Comunicato Stampa N° 44 del ...

