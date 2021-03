“Ho un’altra donna | voglio rifarmi una vita” A 93 anni chiede il divorzio per andare a vivere con l’amante

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 marzo 2021) “una”. È l’urlo di libertà di un 93enne. Per lui non è mai troppo tardi per ricominciare. Ha deciso di separarsi dalla moglie 7più giovane di lui. Al diavolo gli acciacchi e il diniego di figli e nipoti. Lui è convinto e va avanti per la sua strada. E come spesso accade in queste situazioni c’è lo zampino di una terza persona. Si tratta di, più o meno coetanea della coppia, che il 93enne avrebbe conosciuto in un circolo e della quale si sarebbe perdutamente innamorato. La moglie non l’ha resa bene: lei è cattolica e non conosce eccezioni all’indissolubilità del matrimonio. Ma lui è irremovibile: lei in un primo momento avrebbe negato la via della separazione consensuale. (Continua dopo la foto) Poi ha dovuto arrendersi: e la vicenda è finita ...