GF Vip, il marito di Stefania Orlando stremato sbotta: “E’ un terremoto, va a tremila” (Di sabato 6 marzo 2021) Simone Gianlorenzi stremato dalla moglie Stefania Orlando La quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 è terminata da qualche giorno, di conseguenza Stefania Orlando che si è classificata terza è uscita dalla casa più spiata d’Italia dopo quasi sei mesi. Di conseguenza, il suo ritorno alla vita di tutti i giorni dopo ha spiazzato il marito, Simone Gianlorenzi. Infatti, il noto musicista che in questo arco di tempo si è fatto conoscere in tv, nelle ultime ore ha condiviso un post sul suo profilo Twitter in cui ha confessato di non essere più abituato ai ritmi della sua dolce metà. Ragion per cui non ha fatto mistero di essere molto stremato a soli tre giorni dal suo ritorno a casa: “Stefania Orlando va a tremila…E’ un ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 6 marzo 2021) Simone Gianlorenzidalla moglieLa quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 è terminata da qualche giorno, di conseguenzache si è classificata terza è uscita dalla casa più spiata d’Italia dopo quasi sei mesi. Di conseguenza, il suo ritorno alla vita di tutti i giorni dopo ha spiazzato il, Simone Gianlorenzi. Infatti, il noto musicista che in questo arco di tempo si è fatto conoscere in tv, nelle ultime ore ha condiviso un post sul suo profilo Twitter in cui ha confessato di non essere più abituato ai ritmi della sua dolce metà. Ragion per cui non ha fatto mistero di essere moltoa soli tre giorni dal suo ritorno a casa: “va a…E’ un ...

