Fiorentina-Milan Primavera 0-0 | fine primo tempo LIVE NEWS

(Di sabato 6 marzo 2021) Alle ore 15:00 andrà in scena, match valido per la 13^ giornata di campionato. Segui con noi la diretta testuale del match. Pianeta

Advertising

acffiorentina : ?I 31 ’ Munteanu pericolosissimo di testa, pallone di poco al lato della porta difesa da Jungdal Fiorentina ?? Mil… - joaoantoniocoro : RT @acffiorentina: ?I 22 ’ Viola pericolosi nell’area avversaria con Chiti, conclusione però ribattuta dalla difesa Fiorentina ?? Milan… - acffiorentina : ?? I 27’ CARTELLINO GIALLO Ammonito Chiti per la Fiorentina Fiorentina ?? Milan 0??-0?? #ForzaViola ?? … - gilnar76 : Fiorentina-#Milan Primavera 0-0 LIVE: ci prova Kerkez #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - acffiorentina : ?I 22 ’ Viola pericolosi nell’area avversaria con Chiti, conclusione però ribattuta dalla difesa Fiorentina ?? Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milan

Viola News

... dopo la brillante vittoria contro ili bianconeri hanno frenato, ritrovandosi a +4 dal ...hanno perso 2 partite di fila contro Napoli e Verona e ora sono appaiati proprio a Spezia ein ...Inzaghi CLASSIFICA SERIE A: Inter 59 punti;53; Juventus* e Atalanta 49; Roma 47; Napoli* 44; Lazio* 43; Verona 38; Sassuolo* 36; Sampdoria 31; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 27;, ...A me il Milan piace molto, nella scelta dei giocatori che hanno ... Ci sono altre squadre, come Sassuolo e Fiorentina, che hanno potenzialità economiche alte, che non riescono a entrare in quel gruppo ...fino ad arrivare al responsabile della comunicazione del Milan, Pierdonato Vercellone, con una passato - tra l'altro - anche in Nike e Costa Crociere. Il derby tra Genoa e Sampdoria è stato ...