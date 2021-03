Festival di Sanremo 2021: ecco la scaletta della quinta e ultima serata (Di sabato 6 marzo 2021) che vedrà finalmente il nome del vincitore di questa 71°edizione La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2021 (ahimè) è arrivata. Domani sera (o meglio domenica mattina) finalmente sapremo il nome del vincitore della 71 edizione della nota kermesse che quest’anno ci ha voluto regalare (almeno in parte) una ventata di leggerezza e normalità. Dopo un anno turbolento come quello appena trascorso, non era nemmeno sicuro che il Festival potesse andare in onda, ma fortunatamente per tutti noi appassionati e con i giusti compromessi (un po’ più amara l’assenza del pubblico) la grande macchina musicale ha potuto accendere i motori. Per il secondo anno di fila ha visto la direzione artistica di Amadeus, affiancato dalla ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021) che vedrà finalmente il nome del vincitore di questa 71°edizione Ladeldi(ahimè) è arrivata. Domani sera (o meglio domenica mattina) finalmente sapremo il nome del vincitore71 edizionenota kermesse che quest’anno ci ha voluto regalare (almeno in parte) una ventata di leggerezza e normalità. Dopo un anno turbolento come quello appena trascorso, non era nemmeno sicuro che ilpotesse andare in onda, ma fortunatamente per tutti noi appassionati e con i giusti compromessi (un po’ più amara l’assenza del pubblico) la grande macchina musicale ha potuto accendere i motori. Per il secondo anno di fila ha visto la direzione artistica di Amadeus, affiancato dalla ...

