“Dedicato a Bergamo” | BPER Banca dona alla città un concerto con Muti

(Di sabato 6 marzo 2021) Non poteva che essere introdotto dalle note del celebre “Don Pasquale” di Donizetti l’annuncio dell’arrivo adi Riccardie dell’orchestra Cherubini, gioiello della musica italiana nel modo. Saranno loro a portare il vento di primavera nella nostragrazie a “”, ilche, prima tappa della tournée italiana organizzata da Ravenna Festival. Le ragioni e il programma dell’iniziativa sono state presentate durante la conferenza stampa, rigorosamente in streaming, di sabato 6 marzo, a cui hanno partecipato Giorgio Gori, sindaco di, Antonio De Rosa, sovraintende di Ravenna Festival, Giorgio Berta, presidente della ...

- La primavera, a, arriva con Riccardo Muti e l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, grazie a "", il concerto che BPER Banca dona alla città, prima tappa della tournée italiana organizzata da Ravenna Festival. Il concerto registrato al Teatro Donizetti il 10 marzo sarà in ......
BERGAMO (ITALPRESS) – La primavera, a Bergamo, arriva con Riccardo Muti e l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, grazie a "Dedicato a Bergamo", il concerto che BPER Banca dona alla città, prima tappa ...
Il concerto, grazie al sostegno di Bper Banca, registrato il 10 marzo e in streaming a partire dal 21. Cinque anni fa il maestro aveva celebrato a Bergamo i cinquant'anni di carriera ...