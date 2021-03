Crotone, Cosmi: «Numeri spietati. Nicola? È curioso» (Di sabato 6 marzo 2021) Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Serie A contro il Torino: le sue dichiarazioni Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Serie A contro il Torino. GUARDA LA CONFERENZA STAMPA DI Cosmi SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24 ASPETTATIVE – «Avrei piacere di vedere una squadra con carattere, dobbiamo liberarci dai problemi psicologici e invertire la rotta da subito visti i Numeri che abbiamo avuto ultimamente, e questi sono spietati». Nicola – «La cosa curiosa è che al mio arrivo trovo subito due allenatori che sono stati protagonisti con questa piazza come Gasperini e Nicola. A Bergamo si è intravisto qualcosa di buono, ora non dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Serse, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Serie A contro il Torino: le sue dichiarazioni Serse, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Serie A contro il Torino. GUARDA LA CONFERENZA STAMPA DISUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24 ASPETTATIVE – «Avrei piacere di vedere una squadra con carattere, dobbiamo liberarci dai problemi psicologici e invertire la rotta da subito visti iche abbiamo avuto ultimamente, e questi sono».– «La cosa curiosa è che al mio arrivo trovo subito due allenatori che sono stati protagonisti con questa piazza come Gasperini e. A Bergamo si è intravisto qualcosa di buono, ora non dobbiamo ...

