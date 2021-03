Covid: in Campania 2.843 nuovi casi, 24 morti e 596 guariti, 148 in intensiva (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 2.843 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi). Dei 2.843 nuovi positivi, 206 sono risultati sintomatici. I... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 2.843 idi coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in(di cui 405identificati da test antigenici rapidi). Dei 2.843positivi, 206 sono risultati sintomatici. I...

