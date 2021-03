Covid, il sindaco-rianimatore dell’ospedale Cotugno: “L’assistenza sanitaria non è più garantita” (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho appena concluso un turno di 12 ore nel Pronto Soccorso del Cotugno e da stamattina la centrale operativa regionale di smistamento non è riuscita a trovare né un posto di terapia intensiva né di sub-intensiva in nessun ospedale della Campania. Al momento, L’assistenza sanitaria non è più garantita”. Lo scrive il sindaco di Calvi Risorta (Caserta) Giovanni Lombardi, medico-rianimatore dell’ospedale Cotugno di Napoli, in un post pubblicato su fb subito dopo aver finito il “turno di 12 ore nel Pronto soccorso”. “Questo significa che siamo costretti a lasciare pazienti critici in reparti non intenivistici per mancanza di posti letto – scrive Lombardi nel post pubblicato la notte scorsa – La variante (soprattutto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho appena concluso un turno di 12 ore nel Pronto Soccorso dele da stamattina la centrale operativa regionale di smistamento non è riuscita a trovare né un posto di terapia intensiva né di sub-intensiva in nessun ospedale della Campania. Al momento,non è più”. Lo scrive ildi Calvi Risorta (Caserta) Giovanni Lombardi, medico-di Napoli, in un post pubblicato su fb subito dopo aver finito il “turno di 12 ore nel Pronto soccorso”. “Questo significa che siamo costretti a lasciare pazienti critici in reparti non intenivistici per mancanza di posti letto – scrive Lombardi nel post pubblicato la notte scorsa – La variante (soprattutto ...

