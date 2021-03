Chiara | la catechista che uccise una donna a martellate in garage non ha impietosito i giudici i giudici

(Di sabato 6 marzo 2021) Unadi 45 anni ha brutalmente ucciso la moglie del suo amante per poter avere l’uomo tutto per sé. Distrutte due famiglie.AlessandriNel giro di pochi giorni Bergamo ha visto concludersi due processi per omicidio, seppur con esito completamente diverso. Se Marco Lodetti – il trentatreennne di Dalmine che nel maggio 2020la madre Giovanna Gamba – è stato assolto in quanto ritenuto incapace d’intendere e volere, sorte opposta è toccata aAlessandri, 45enne di Gorlago. La– riferisce Il Giorno – nel 2018la sua rivale in amore, la 42enne Stefania Crotti. La vittima infatti, oltre ad essere mamma di una bimba di 8 anni rimasta orfana, era anche la moglie di Stefano Del Bello, l’uomo di cui Alessandri era innamorata e con cui aveva avuto una ...

Stefania Crotti , 42 anni e madre di una bambina di otto anni, conosceva beneAlessandri, ragioniera e, ma era stata attirata con l'inganno in una trappola e uccisa. Leggi anche > ...La Corte d'appello ha confermato la condanna a 30 anni perAlessandri, la 45enne di Gorlago (... Omicidio premeditato e distruzione di cadavere, i reati di cui rispondeva la, e che i ...Confermata in Appello la condanna a 30 anni per Chiara Alessandri, la 45enne di Gorlago (Bergamo) che il 17 gennaio 2018 uccise la moglie del suo ex amante. Stefania Crotti, 42 anni e madre di ...L’imputata durante il processo, cui ha assistito in videocollegamento dal carcere, ha raccontato alla Corte con dichiarazioni spontanee come la sua vita da reclusa sia ora incentrata su un percorso di ...