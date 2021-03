Calcio: Nicola, ‘il Torino ha una voglia matta di tornare a giocare’ (Di sabato 6 marzo 2021) Torino, 6 mar. – (Adnkronos) – “Sono stati giorni impegnativi, il Covid non è una passeggiata. Ma abbiamo voglia matta di ricominciare a giocare”. Lo dice l’allenatore del Torino, Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Crotone, primo impegno per i granata dopo le due partite non disputate contro Sassuolo e Lazio per il focolaio all’interno del gruppo squadra con 8 calciatori e due dello staff positivi. “Non conta il problema, ma come reagisci -sottolinea il tecnico del Toro-. Nella vita accadono mille cose, quindi è importante reagire e farsi trovare pronti. AI ragazzi ho chiesto di liberarsi dai pensieri. vogliamo prendere l’aereo per la Calabria e continuare il nostro percorso. Non dobbiamo avere un coinvolgimento mentale negativo. Abbiamo fatto tutto ciò ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 marzo 2021), 6 mar. – (Adnkronos) – “Sono stati giorni impegnativi, il Covid non è una passeggiata. Ma abbiamodi ricominciare a giocare”. Lo dice l’allenatore del, Davide, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Crotone, primo impegno per i granata dopo le due partite non disputate contro Sassuolo e Lazio per il focolaio all’interno del gruppo squadra con 8 calciatori e due dello staff positivi. “Non conta il problema, ma come reagisci -sottolinea il tecnico del Toro-. Nella vita accadono mille cose, quindi è importante reagire e farsi trovare pronti. AI ragazzi ho chiesto di liberarsi dai pensieri.mo prendere l’aereo per la Calabria e continuare il nostro percorso. Non dobbiamo avere un coinvolgimento mentale negativo. Abbiamo fatto tutto ciò ...

