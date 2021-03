Atletica, Europei 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 6 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) oggi sabato 6 marzo va in scena la terza giornata degli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera. A Torun (Polonia) prosegue la rassegna continentale al coperto, appuntamento principale di questa stagione in sala che volge al termine insieme all’inverno. Sarà una giornata particolarmente ricca e in cui l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Grandissima attesa per Larissa Iapichino. La figlia di Fiona May si presenta con la miglior prestazione mondiale stagionale, il roboante 6.91 con cui ha eguagliato il record italiano della mamma e andrà a caccia di una magia nel salto in lunto. In finale con lei ci sarà anche Laura Strati. Marcell Jacobs punta al podio sui 60 metri: batterie e semifinali al mattino, in serata l’eventuale finale per il secondo europeo dell’anno. Da non perdere Luminosa Bogliolo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)sabato 6va in scena la terza giornata degliIndoordileggera. A Torun (Polonia) prosegue la rassegna continentale al coperto, appuntamento principale di questa stagione in sala che volge al termine insieme all’inverno. Sarà una giornata particolarmente ricca e in cui l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Grandissima attesa per Larissa Iapichino. La figlia di Fiona May si presenta con la miglior prestazione mondiale stagionale, il roboante 6.91 con cui ha eguagliato il record italiano della mamma e andrà a caccia di una magia nel salto in lunto. In finale con lei ci sarà anche Laura Strati. Marcell Jacobs punta al podio sui 60 metri: batterie e semifinali al mattino, in serata l’eventuale finale per il secondo europeo dell’anno. Da non perdere Luminosa Bogliolo ...

