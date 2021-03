Alessandra Hropich | intervista esclusiva | “Racconto ciò che gli altri non hanno il coraggio di dire”

Leggi su altranotizia

(Di sabato 6 marzo 2021) “Nei miei libriciò che glinonildi”: l’ironicaalla scrittriceper Altranotizia.it, autrice dei libri Quando il mostro è proprio il padre!, La felicità? Ve la do io!, Vittima di mille ingiustizie! e Mostri! in un’ironicasvela ai lettori di Altranotizia.it ciò che a volte può nascondersi dietro ad una ‘bella maschera’. Chi sono gli? È questa la domanda a cui, scrittrice, relatrice e redattrice di articoli laureata in Legge, ha cercato di rispondere fin dal suo primo libro. Un ...