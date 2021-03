Achille Lauro, l'ultimo quadro a Sanremo 2021 finisce in tragedia (Di domenica 7 marzo 2021) In molti ci aspettavamo di chiudere con botto ritmico e un'onda sonora, magari con l'eurodance che si evocava in 1990, ma dimenticavamo che Achille Lauro scrive delle gran belle ballate ed è con una di queste (C'est la vie), che ha deciso di chiudere. A pensarci bene, considerato che il viaggio nella musica dell'artista alludeva fin dall'inizio a una ennesima sua reincarnazione, l'esito finale non poteva non essere tragico e forsanche un po' melò: per rinascere, bisogna prima morire. 71th Sanremo Music Festival 2021 - Day 5 Achille Lauro sul palco dell'Ariston nell'atto finale del suo progetto in 5 tableaux vivants Jacopo Raule / Daniele VenturelliVisto che molto di quello che scrive Lauro, soprattutto se si parla di ballate, è romantico del romanticismo di una ... Leggi su gqitalia (Di domenica 7 marzo 2021) In molti ci aspettavamo di chiudere con botto ritmico e un'onda sonora, magari con l'eurodance che si evocava in 1990, ma dimenticavamo chescrive delle gran belle ballate ed è con una di queste (C'est la vie), che ha deciso di chiudere. A pensarci bene, considerato che il viaggio nella musica dell'artista alludeva fin dall'inizio a una ennesima sua reincarnazione, l'esito finale non poteva non essere tragico e forsanche un po' melò: per rinascere, bisogna prima morire. 71thMusic Festival- Day 5sul palco dell'Ariston nell'atto finale del suo progetto in 5 tableaux vivants Jacopo Raule / Daniele VenturelliVisto che molto di quello che scrive, soprattutto se si parla di ballate, è romantico del romanticismo di una ...

Advertising

fanpage : #sanremoprelemi, Giulia e Pierpaolo in tendenza per una richiesta ad Achille Lauro - _the_jackal : Achille Lauro che si sposa con Achille Lauro. Tipico di Achille Lauro #Sanremo2021 - repubblica : Il bacio di Achille Lauro fa impazzire i social: 'È ora di legalizzare il matrimonio gay' - wjldflower_ : RT @ironmanolan: Comunque le cosa più belle di questa sera è stata l’esibizione di Achille Lauro in cui, tra i tanti insulti che si sente d… - fvcknaomi1 : RT @amaricord: Salvini che dice 'mi fa schifo solo l'idea' nell'audio degli insulti rivolti ad Achille Lauro, sputtanato in eurovisione sul… -