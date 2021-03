Truffano 94enne | dà via 4 400 euro e la fede nuziale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marzano sul Sarno (Sa) – Allarme truffe agli anziani a San Marzano sul Sarno. Nelle ultime ore ne sono state compiute due con i malviventi che hanno sottratto a due persone oltre 6mila. A denunciare il rischio di possibili nuove tentativi è il sindaco Carmela Zuottolo. “Bisogna sensibilizzare in tutti i modi i nostri anziani a non dar retta a persone che non conoscono e soprattutto non consentire l’entrata in abitazione. Al primo sospetto devono allertare Carabinieri e Polizia municipale”. Il racconto – Una delle vittime, una donna di 94 anni, vedova, ha presentato una denuncia alla stazione dei Carabinieri di San Marzano sul Sarno, spiegando come è stata raggirata insieme con la sorella. “Era da poco passato mezzogiorno – ha raccontato ai Carabinieri – quando ho ricevuto una telefonata a casa, un uomo ha detto di essere un suo ...