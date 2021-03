Snowboard | l’emozione di Visintin | “Giornata stupenda | sapevo di essere in forma”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 marzo 2021) Omar, vincitore della prova di oggi dicross a Bakurian, valida per la Coppa del mondo, è intervenuto ai microfoni della Fisi, raccontando la sua emozione. “Sono super contento,diinsin da settembre ma non sono mai riuscito a dimostrarlo”, ha detto l’atleta azzurro. “E’ stata una, con una gara molto tattica. Non avevo senso partire forte e arrivare al comando all’ultima diagonale. Giovedì avevo commesso un errore, affiancandomi troppo presto e sono uscito, oggi sono stato più furbo, ho preso la scia di chi mi precedeva ed è andata in un altro modo. Purtroppo un po’ di errori e qualche episodio sfavorevoli mi avevano impedito sinora di far centro, stavolta ci sono riuscito”. SportFace.