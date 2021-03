Simona Ventura non sarà più a Sanremo 2021: è risultata positiva al Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) La partecipazione di Simona Ventura a Sanremo 2021 purtroppo è saltata, la conduttrice è positiva al Covid: l’ha annunciato Amadeus. Era il momento che più aspettavamo di questo Sanremo 2021, eppure sembrerebbe che, purtroppo, dovremmo rinunciarci. Proprio domani sera, Sabato 6 Marco, e quindi nel corso dell’ultima serata del Festival, la bellissima Simona Ventura avrebbe L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 marzo 2021) La partecipazione dipurtroppo è saltata, la conduttrice èal: l’ha annunciato Amadeus. Era il momento che più aspettavamo di questo, eppure sembrerebbe che, purtroppo, dovremmo rinunciarci. Proprio domani sera, Sabato 6 Marco, e quindi nel corso dell’ultima serata del Festival, la bellissimaavrebbe L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - SkyTG24 : Simona #Ventura non potrà affiancare Amadeus nella serata finale di #Sanremo2021: - noreerre : RT @negri_jenny: Simona Ventura *fa il tampone* L'esito: #Sanremo2021 - 101AnagrammiZen : @perchetendenza Simona Ventura ---> Virus non ama te -