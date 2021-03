Serie A, le maglie fruttano 106 milioni all’anno: Juve in testa (Di venerdì 5 marzo 2021) Le squadre di Serie A incassano un totale di 106,42 milioni di euro all’anno dalle sponsorizzazioni tecniche. Questo il risultato di un’indagine condotta da La Gazzetta dello Sport. Come prevedibile, comanda la Juventus con 51 milioni di euro all’anno fino al 2027 e chiude il Benevento con 300mila euro. Subito dopo i bianconeri, concludono il podio, le milanesi: Milan secondo con 11 milioni l’anno, seguita a ruota dai cugini dell’Inter con 10. Appena fuori dal podio il Napoli con gli 8 milioni l’anno dalla Kappa. Sale la Roma, grazie al nuovo accordo con New Balance, che dalla prossima stagione frutterà un fisso di 3,5 milioni l’anno, la stessa cifra che Macron garantisce alla Lazio. L’azienda italiana inoltre rifornisce la Sampdoria ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Le squadre diA incassano un totale di 106,42di eurodalle sponsorizzazioni tecniche. Questo il risultato di un’indagine condotta da La Gazzetta dello Sport. Come prevedibile, comanda lantus con 51di eurofino al 2027 e chiude il Benevento con 300mila euro. Subito dopo i bianconeri, concludono il podio, le milanesi: Milan secondo con 11l’anno, seguita a ruota dai cugini dell’Inter con 10. Appena fuori dal podio il Napoli con gli 8l’anno dalla Kappa. Sale la Roma, grazie al nuovo accordo con New Balance, che dalla prossima stagione frutterà un fisso di 3,5l’anno, la stessa cifra che Macron garantisce alla Lazio. L’azienda italiana inoltre rifornisce la Sampdoria ...

